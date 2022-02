D’Amato: “Ragionando come Djokovic avremmo avuto morti nelle strade”

"Se tutti avessimo ragionato come Djokovic avremmo avuto i morti nelle strade. È solo grazie ai vaccini che possiamo guardare con fiducia al futuro e le scelte individuali devono sempre collimare con gli interessi generali". Così l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha replicato al fuoriclasse serbo che in un’intervista alla BBC ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di vaccinarsi. “Non sono un 'no vax’ - le parole di Nole - Sostengo semplicemente il diritto di scelta di ogni individuo e la libertà di decidere cosa mettersi nel proprio corpo. Rinuncio ai tornei, piuttosto che accettare l'obbligo di vaccinarmi contro il Coronavirus”.