Atp Doha, Musetti da forfait per colpa dell'influenza

Il numero 57 al mondo non prenderà parte al torneo in programma in Qatar. Al suo posto il portoghese Joao Sousa

ROMA - Lorenzo Musetti ha dato forfait. Il tennista toscano, numero 57 del mondo, non prenderà parte al "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a oltre 1 milione di € che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. L'azzurro avrebbe dovuto debuttare contro il lucky loser svedese Elias Ymer, fratello maggiore di Mikael, affrontato la scorsa settimana, a Rotterdam. Al suo posto il portoghese Joao Sousa Al posto di Musetti è stato "ripescato" il portoghese Joao Sousa. Il 19enne di Carrara, reduce dai quarti di finale nel "500" di Rotterdam, si è ritirato poco prima di scendere in campo, "a causa di uno stato influenzale", come spiegato dalla Federtennis.

