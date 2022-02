Atp 250 Doha: Bublik e Murray ok all'esordio, Harris out

Nessun problema per Alexander Bublik, che supera il primo turno al "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 250 dal montepremi pari a 1.176.595 dollari sui campi in cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Il tennista kazako, testa di serie numero 7, ha eliminato all'esordio lo slovacco Josef Kovalik per 6-2 6-4. Primo turno superato anche dal britannico Andy Murray, che si è imposto sul giapponese Taro Daniel con il risultato di 6-2 6-2. Eliminato al primo turno Lloyd Harris, che ha perso contro Fucsovics per 6-4 7-6(4).