Atp Rio, esordi vincenti per Fognini e Sonego

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Esordi vincenti per Lorenzo Sonego e Fabio Fognini al torneo Atp 500 di Rio de Janeiro, in Brasile. Il 26enne di Torino ha battuto il coetaneo serbo Laslo Djere per 6-2, 6-0 (69 minuti) mentre il 34enne ligure ha regolato invece per 6-2, 6-4 l'argentino Facundo Bagnis (73 minuti). Domani esordio dal secondo turno per Matteo Berrettini (testa di serie numero 1) contro il brasiliano Thiago Monteiro (wild card), per Fognini c'è lo spagnolo testa di serie numero 4 Pablo Carreno Busto, invece Sonego giocherà contro un altro serbo, Miomir Kecmanovic.