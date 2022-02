Ufficiale, le strade di Sinner e coach Piatti si separano

La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale. Con un post sui social, Jannik Sinner annuncia il divorzio dal suo coach Riccardo Piatti. "Dopo tanti anni di successo insieme, io e il mio team abbiamo deciso di separarci", scrive Sinner. Nel suo post, il talento altoatesino ringrazia Riccardo Piatti, Dalibor Sirola e tutti gli altri componenti lo staff "per tutto quello che hanno fatto per me dall'inizio della carriera fino ad ora. Riccardo specialmente, mi ha insegnato molte cose che resteranno per sempre parte del mio tennis. Tanti ricordi speciali e guarderò sempre indietro al tempo che abbiamo trascorso insieme con affetto", conclude Sinner.