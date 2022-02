Atp di Rio, Fognini fa festa: batte Carreno-Busta e vola ai quarti

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Fabio Fognini batte Pablo Carreno-Busta e vola ai quarti del "Rio Open", Atp 500 dotato di un montepremi di 1.815.115 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. Il tennista ligure, reduce dai quarti a Baires e finalista in questo torneo nel 2015 (quando sconfisse Nadal in semifinale prima di cedere a Ferrer), ha superato in tre set lo spagnolo, numero 18 Atp e quarto favorito del seeding. Una battaglia combattuta colpo su colpo che ha visto l'italiano uscire vincitore dopo quasi tre ore. Sconfitto nel primo set per 7-5, il 34enne di Arma di Taggia, numero 38 del mondo, si è aggiudicato l'incontro grazie al 6-4 nel secondo e al 6-3 nel terzo, giocato a un ritmo elevatissimo. Il 30enne spagnolo era un po' la "bestia nera" di Fognini, essendosi imposto in sette delle loro otto sfide precedenti, ma l'azzurro aveva vinto proprio la più recente, disputata nelle semifinali dell'Atp Cup del 2021. L'azzurro ora si giocherà un posto in semifinale contro l'argentino Federico Coria, 29enne di Rosario e numero 63 del ranking. I due non si sono mai affrontati prima in carriera, pertanto si tratterà di una sfida inedita.