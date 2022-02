Djokovic a Dubai: "Entusiasta di giocare qui. Australia? Voglio tornare "

DUBAI - Il numero uno del tennis Novak Djokovic ha dichiarato di essere "entusiasta" di tornare a giocare in occasione dell'Atp 500 di Dubai che inizierà lunedì, dopo la vicenda dell'espulsione dall'Australia in quanto non vaccinato contro il Covid-19. Il tennista serbo si è presentato oggi all'Expo 2020 Dubai in occasione di un evento di presentazione della Novak Djokovic Foundation al padiglione della Serbia, dove ha ricevuto un'accoglienza calorosa. "E' bello essere qui", ha detto Djokovic durante una sessione di domande e risposte con la moglie Jelena. "Ho sempre amato Dubai, amo venire qui, ho avuto tanti successi e sono entusiasta di uscire sul campo da tennis lunedì. Mi manca il tennis, dopo tutto quello che è successo negli ultimi due mesi", ha affermato.

Per entrare a Dubai non è necessaria la vaccinazione Il tennista serbo ha mantenuto un basso profilo nell'ultimo periodo, dopo la sua espulsione dall'Australia il mese scorso a causa della sua decisione di non sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus. Il governo di Dubai non richiede che i visitatori siano vaccinati per entrare nell'emirato. Questa settimana, Djokovic ha confermato in un'intervista alla Bbc la sua decisione di rimanere non vaccinato, affermando di essere disposto a saltare il Roland Garros, Wimbledon e altri tornei se gli verrà richiesta la vaccinazione per giocare.