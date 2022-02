RIO DE JANEIRO (Brasile) - Lorenzo Sonego esce di scena nel secondo turno del 'Rio Open', torneo Atp World Tour 500 che si sta disputando sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. Il tennista piemontese, numero 21 del ranking e sesta testa di serie del torneo, è stato battuto dal serbo Miomir Kecmanovic, numero 70 del mondo e promosso dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 41 minuti di match.