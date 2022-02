Atp Finals, vendita biglietta da ora aperta a tutti

TORINO - Dalle 16 di oggi sarà possibile acquistare i biglietti per l'edizione del 2022 delle Nitto Atp Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre. I biglietti saranno disponibili online. La Fit e l'Atp avevano deciso di riconoscere fino al 14 febbraio scorso il diritto di prelazione sull'acquisto - al medesimo prezzo previsto per l'edizione del 2021 - agli acquirenti dei biglietti non confermati lo scorso anno a causa delle restrizioni anti Covid-19 alla capienza del Pala Alpitour e poi rimborsati.