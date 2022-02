Tennis, Djokovic a Dubai: debutto contro Musetti

DUBAI - Dopo il no dell'Australia alla partecipazione al torneo di Melbourne, perché non vaccinato contro il Covid-19, Novak Djokovic è pronto per tornare in un tabellone principale di tennis: parteciperà all'Atp 500 di tennis a Dubai (21-26 febbraio). Il suo debutto nel turno di qualificazione sarà l'italiano Lorenzo Musetti a cui è toccata una 'wild card', assieme al britannico Andy Murray e al tunisino Malek Jaziri. Tra di loro si ricorda la sfida negli ottavi del Roland Garros di otto mesi fa, dove l'italiano gli diede davvero del filo da torcere vincendo due tie-break. Djokovic negli Emirati dovrà difendere la propria leadership nella classifica Atp che perderà comunque se il rivale russo Daniil Medvedev dovesse aggiudicarsi il torneo di Acapulco, in Messico. L'altro azzurro in lizza a Dubai sarà Jannik Sinner, che esordirà contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.