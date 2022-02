Rio, Berrettini eliminato da Alcaraz: niente semifinale con Fognini

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Matteo Berrettini viene sconfitto in tre set (2-6, 6-2 2-6) da Carlos Alcaraz e viene eliminato ai quarti di finale del Rio Open, torneo ATP 500 in terra rossa dal montepremi di 1.815.115 dollari. Niente derby azzurro dunque per il numero sei al mondo in semifinale: a sfidare Fabio Fognini, vincitore 6-4, 6-2 contro l'argentino Coria, ci sarà dunque lo spagnolo numero 29 in classifica Atp.