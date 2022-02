ROMA - Carlos Alcaraz ferma Matteo Berrettini nei quarti e Fabio Fognini in semifinale al torneo Atp 500 di Rio de Janeiro. Il 18enne spagnolo si impone prima su Berrettini, numero 6 del seeding sconfitto 6-2, 2-6, 6-2 dopo oltre due ore di lotta, poi su Fognini per 6-2, 7-5 in un'ora e 45'. Lo spagnolo si giocherà il titolo questa sera con l'argentino Diego Schwartzman, n.14 del mondo e terzo favorito del seeding.