Atp, Berrettini e Sinner sempre Top 10 nell'ultimo Ranking

LONDRA - Ranking Atp del 21 febbraio 2022 che non vede stravolgimenti o sorpass nella Top 10. Novak Djokovic sempre al comando con 8875 punti seguito sempre dal russo Daniil Medvedev (8435) con il tedesco Alexander Zverev sul terzo gradino del podio (7515). Per il tennis italiano un'altra settima con Matteo Berrettini saldo al 6° posto (4928) alle spalle di Rafa Nadal (6515) mentre Jannik Sinner conferma il suo 10° con 3429 punti. La novità della settimana è il 18enne spagnolo Carlos Alcaraz che, grazie alla vittoria al torneo di Rio de Janiero, entra in Top 20.