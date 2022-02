MILANO - Carlos Alcaraz ha vinto il titolo del 'Rio Open', ATP 500 dotato di un montepremi di 1. 815.115 euro che si è concluso sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile (lo scorso anno il torneo era stato cancellato causa della pandemia). Il 18enne spagnolo, che ha vinto 4 match in 41 ore, ha sconfitto in finale l'argentino Diego Schwartzman con un netto 6-4, 6-2 e vinto il primo ATP 500 della sua carriera. Alcaraz entrerà per la prima volta in Top 20, da numero 20 ATP appunto.