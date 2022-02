Pregliasco attacca Djokovic: "È il simbolo dei no vax"

ROMA - "Djokovic può giocare gli Internazionali di Tennis di Roma? Lui è un cattivo maestro, purtroppo formalmente glielo permettono ma non è il massimo. Dovrebbe dare il buon esempio e invece così diventa il simbolo dei no vax". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano. La possibile partecipazione del serbo al torneo che si svolge al Foro Italico sta creando molte polemiche. Il serbo, come tutti sanno, non è vaccinato. Per partecipare ad eventi all'aperto, il super green pass non è obbligatorio.