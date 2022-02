Paolini si arrende a Mertens: fuori all'esordio a Doha

DOHA (Qatar) - Esordio amaro per Jasmine Paolini, unica azzurra in gara nel "Qatar TotalEnergies Open", primo torneo WTA 1000 della stagione che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha, capitale del Qatar. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n°44 Wta, è stata sconfitta al primo turno per 6-3, 2-6, 7-5, dopo oltre due ore di lotta, dalla belga Elise Mertens, 26ª forza del ranking e 16ª del seeding, vincitrice del titolo nel 2019 (quando il torneo era un Premier). Nel terzo set l'azzurra è stata avanti 4-1 con doppio break e poi 5-4 con il servizio a disposizione, arrivando a due punti dal successo.