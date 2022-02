Wta Guadalajara 2022, Lucia Bronzetti raggiunge gli ottavi

Esordio vincente per Lucia Bronzetti nel torneo Wta 250 di Guadalajara, in Messico. La 23enne n.112 del mondo, promossa dalle qualificazioni, ha battuto in rimonta la statunitense Catherine McNally, n.156 del ranking, per 6-7 (5), 6-3, 6-3 dopo quasi due ore e mezza di lotta. Al secondo turno, Bronzetti troverà dall'altra parte della rete la ceca Marie Bouzkova, n.96 del mondo, finalista in questo torneo nel 2019 (quando però era di una categoria inferiore, Wta 125k): tra l'azzurra e la 23enne di Praga non ci sono precedenti.