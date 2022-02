Atp Acapulco, Berrettini costretto al ritiro. Sonego sconfitto da Wolf

ACAPULCO (Messico) - Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, unici italiani presenti nel tabellone del torneo Atp 500 di Acapulco, sono stati eliminati al 1° turno. Per il numero 1 azzurro notte da dimenticare perché, dopo aver vinto il 1° set per 6-4 contro Tommy Paul, è stato stato costretto a ritirarsi: Berrettini ha iniziato ad accusare un problema agli addominali (lo stesso che lo tenne fuori dalle Finals 2021) nel 2° set tanto da chiamare l'intervento del fisioterapista, nulla è servito e sotto 5-1 il tennista romano ha deciso di ritirarsi. Sonego invece è stato sconfitto in rimonta per 3-6, 7-6(7), 6-2 dall'americano J.J Wolf (reo di aver eliminato nelle qualificazioni Andreas Seppi) dopo quasi tre ore di partita.