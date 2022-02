Atp Acapulco, buona la prima per Medvedev, Nadal e Tsitsipas

ACAPULCO - Inizia col piede giusto la caccia alla vetta del ranking mondiale per Daniil Medvedev, che supera il primo turno all'"Abierto Mexicano Telcel", Atp 500 dotato di un montepremi di 1.832.890 euro in corso sul cemento di Acapulco, in Messico. Il tennista russo, numero 1 del tabellone, ha liquidato all'esordio il francese Benoit Paire.