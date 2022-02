Atp Dubai, Sinner vola ai quarti di finale: sconfitto Murray

DUBAI (Emirati Arabi) - Nessun patema o rimonta questa volta per Jannik Sinner che doma Andy Murray e stacca il pass per i quarti di finale. L'italiano ha vinto nettamente per 7-5, 6-2 in un'ora e 46 minuti di gioco. Primo set molto combattuto dove Murray tiene il colpo malgrado Sinner sia più brillante, all'11° game lo scozzese però cede: break subito a 0 con Sinner che serve sul 6-5 per poi chiudere la frazione 7-5 in 57 minuti di gioco. L'altoatesino non vuole perdere tempo, sfrutta il calo al servizio dell'avversario e trova il break al 1° e al 5° gioco per indirizzare il set sul 4-1 per poi chiuderlo 6-2. Sinner al prossimo turno affronterà il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie numero 5 nel torneo) che sconfisse alle Atp Finals 2021.