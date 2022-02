Condannato lo stalker di Emma Raducanu: è un ex fattorino di 35 anni

LONDRA - L'uomo ritenuto colpevole di aver perseguitato la campionessa degli Us Open Emma Raducanu è stato condannato a un ordine restrittivo di cinque anni. Amrit Magar, ex fattorino londinese di 35 anni, si era recato a casa della 19enne Raducanu in tre date separate alla fine dell'anno scorso, lasciando regali e cartoline indesiderate e rubando proprietà dal portico. In un'occasione, aveva decorato un albero nel giardino antistante con le luci di Natale. L'uomo aveva anche lasciato un mazzo di fiori con una nota personale e in un'occasione disegnato una mappa per mostrare i 37 chilometri percorsi piedi da casa sua.