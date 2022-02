Torneo Acapulco: Nadal ai quarti, avanzano anche Medvedev e Tsitsipas

ACAPULCO - Nessun problema per Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Rafa Nadal negli ottavi di finale dell'"Abierto Mexicano Telcel", torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.832.890 euro, in corso sui campi in cemento di Acapulco, in Messico. Tutti e tre approfittano dell'uscita di scena di Zverev e passano ai quarti di finale. Il russo, in caso di vittoria del torneo, passerebbe Djokovic nella classifica Atp e diventerebbe il nuovo leader mondiale.