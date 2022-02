Djokovic: "Vaccino? Sono l'unico proprietario del mio corpo"

TORINO - In un'intervista concessa a L'Equipe, Novak Djokovic è tornato a parlare della sua posizione riguardo la vaccinazione . Il tennista serbo, numero uno al mondo, ha ribadito la sua volontà di evitare per il momento il vaccino per il Covid-19: "Sulla base di tutte le informazioni sul vaccino, ho deciso di non vaccinarmi. Questa è la mia posizione. Se cambierà o no non lo so, tutto sta cambiando abbastanza velocemente, vedremo cosa decideranno i governi".

Djokovic: "So di non sapere"

Djokovic ha concluso il ragionamento: "In questo momento non sento di averne bisogno per proteggere il mio corpo e non mi sento una minaccia per gli altri. Che tu sia vaccinato o meno, puoi comunque trasmettere il virus. Questa è la mia posizione e, per il resto, la mia mente è completamente aperta. Tutto è possibile. Un uomo saggio disse molto tempo fa: 'Io so di non sapere' (Socrate, ndr). Tengo la mente aperta e cerco sempre di imparare".