Kyrgios, rivelazioni schock: "Tre anni fa ho pensato al suicidio"

"Voglio aiutare chi vive situazioni simili"

Kyorgios ricorda i momenti più complicati e si offre di aiutare le persone che stanno vivendo situazioni simili. "Mi sentivo come se non potessi parlare e nemmeno fidarmi di nessuno e questo è successo perché non ho mai voluto parlare, aprirmi con i miei cari. Ho cercato di fare tutto da solo. So che la vita quotidiana può sembrare difficile, stancante, a volte impossibile. So che dire quello che provate può farvi sentire deboli, o spaventati, ma quello che voglio dire a tutti voi - dice - è che non siete soli. Succede. Io ci sono passato. E sono qui, scrivetemi, o chiamatemi se avete questi problemi, se pensate che nessuno voglia ascoltarvi o capirvi". Oggi la situazione è cambiata: il ritorno in campo, la vittoria agli Australian Open. "Sono orgoglioso di dirvi che ho svoltato, e ora ho una visione completamente diversa su tutto. Non voglio dare nulla per scontato e voglio che anche voi raggiungiate il vostro massimo potenziale. Sorridete! Questa vita è meravigliosa".