Dubai, Djokovic eliminato ai quarti. Medvedev nuovo numero uno

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Novak Djokovic, a sorpresa, esce di scena ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai. Il serbo, al rientro in campo dopo il caso Australian Open, è stato battuto dal ceco Jiri Vesely, numero 123 ATP, in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (4). A causa di questa sconfitta, inoltre, da lunedì Djokovic perderà la prima posizione nel ranking ATP a scapito di Daniil Medvedev. Qualunque sarà il suo cammino nel torneo di Acapulco, il russo da lunedì sarà il 27esimo numero 1 del Mondo nella storia dell'ATP. Djokovic abdica dopo una striscia di 86 settimane consecutive che hanno portato il totale a 361, un record nella storia del gioco. Medvedev sarà il terzo russo a diventare n.1 dopo Yevgeny Kafelnikov (1999) e Marat Safin (2000-01) e il primo diverso dai Fab Four (Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Rafael Nadal) dai tempi di Andy Roddick. Lo statunitense concluse le sue 13 settimane in vetta alla classifica ATP il primo febbraio 2004. Dal giorno successivo, sarebbe iniziato il regno di Federer, rimasto numero 1 ininterrottamente per 237 settimane, fino al 17 agosto 2008.