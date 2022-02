Medvedev ai colleghi: "Dobbiamo promuovere la pace"

ACAPULCO (Messico) - Daniil Medvedev stanotte ha staccato il pass per la semifinale del torneo Atp 500 di Acapulco (battuto il giapponese Yoshihito Nishioka) ma, inevitabilmente, la testa ed il cuore sono rivolti alla crisi tra Russia ed Ucraina. Nel dopo partita il prossimo (lunedì) numero uno del mondo ha parlato così di questa delicata situazione: "Come tennisti noi promuoviamo la pace il tutto il mondo. Sono stato in tanti Paesi diversi fin da quando ero juniores e non è facile per me sentire tutte queste notizie". Il vincitore dello Us Open 2021 ha anche ricordato che la scorsa settimana, a Marsiglia, il torneo di doppio è stato vinto da un giocatore Andrey Rublev (russo) in coppia con Denys Molchanov (ucraino): "È stato fantastico, le persone hanno bisogno di stare insieme".