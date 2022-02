Nadal condanna la guerra tra Russia e Ucraina: "Incomprensibile"

ACAPULCO (MESSICO) - "Posso esprimere la mia opinione come cittadino, non come tennista. Non voglio parlare di chi incolpare, quale sia il problema o no, ma qualunque sia a questo punto e nel secolo in cui siamo, mi sembra incredibile che ci siano le guerre". Così Rafa Nadal, dopo il successo contro Paul nei quarti ad Acapulco, Messico, condanna duramente la crisi scoppiata tra Russia e Ucraina. "Mi sfugge il motivo in ogni modo. Non riesco a capirlo. Spero che finisca il prima possibile, che possano esserci il minor numero possibile di persone colpite, il minor numero di perdite possibili, che finisca ora. È una notizia devastante e incomprensibile". Il campione spagnolo si aggiunge così all'appello lanciato dal collega russo Medvedev, nuovo numero uno al mondo e prossimo avversario in Messico in semifinale, che ha chiesto di "promuovere la pace".