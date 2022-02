Atp Acapulco, Nadal non si ferma più: Medvedev ko e finale!

ACAPULCO (Messico) - Rafa Nadal batte ancora Daniil Medvedev e questa volta lo ha fatto alla semifinale dell'Atp 500 di Acapulco in due set. Lo spagnolo ha vinto con un doppio 6-3 in 2 ore di gioco una partita che lo ha visto dominare il 1° set e soffrire nel 2°: infatti dopo il break per portarsi 2-0 Nadal ha dovuto salvare ben 11 palle break in due turni di servizio consecutivi. Il maiorchino però ha mostrato ancora una volta il suo sangue freddo portando a casa la partita e salendo 14-0 in questo 2022, la miglior partenza di sempre in carriera. Sarà il britannico Cameron Norrie, che nell'altra semifinale ha eliminato con un doppio 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas, l'avversario di Nadal nell'ultimo atto del torneo messicano.