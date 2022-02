Nadal batte Norrie e conquista il Torneo di Acapulco

ACAPULCO (MESSICO) - Uno straordinario Rafa Nadal ha battuto il britannico Cameron Norrie nella finale del Torneo di Acapulco conquistando il 91° titolo in carriera. Il 35enne spagnolo è in un periodo di grazia ed è imbattuto nel 2022. Tornando all'atto conclusivo del torneo, il mancino di Manacor ha steso l'avversario con un doppio 6-4 in quasi due ore di gioco. Si tratta della quarta affermazione nel torno per lui che, in questo anno, ha già vinto il Torneo di Melbourne e l'Australian Open. In semifinale era arrivato il successo contro il nuovo numero uno al mondo (lo diventerà lunedì) Medvedev. Una bella soddisfazione per un tennista immenso che continua a conquistare trofei e deliziare gli appassionati di questo sport.