Torneo Santiago: Ramos-Vinolas ko, la finale è tra Martinez e Baez

SANTIAGO - Sarà Pedro Martinez contro Sabastian Baez la finale del "Chile Dove Man+Care Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 546.340 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Club Deportivo Universidad Catolica di Santiago del Cile, quarto appuntamento del "Golden Swing" sulla terra sudamericana. Il tennista spagnolo e l'argentino sono, rispettivamente, numero 4 e 7 del seeding. In semifinale quest'ultimo ha avuto la meglio contro Ramos-Vinolas con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-2. Per quanto riguarda Martinez, lo spagnolo ha eliminato la wild card casalinga Tabilo con il punteggio di 5-7 6-4 6-4.