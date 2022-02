Ranking Wta: Barty resta davanti a tutte, Giorgi 29esima

ROMA - Diverse variazioni nella top-ten del ranking mondiale pubblicato stamane dalla Wta, dove in testa c'è sempre Ashleigh Barty, al comando per la 110° settimana consecutiva (la 117esima complessiva): la 25enne australiana di Ipswich, trionfatrice nello Slam di casa (terzo trofeo Major in carriera), ha 2.907 punti di vantaggio sulla sua più immediata inseguitrice, la ceca Barbora Krejcikova ("best ranking"), che ha scavalcato la bielorussa Aryna Sabalenka, scesa ora in terza posizione e staccata di 220 punti dalla 26enne di Brno.