Federer, il coach Severin Luthi: "Difficile che giochi a Wimbledon"

ROMA - "Roger Federer sta lavorando intensamente. Cerca di fare ogni giorno qualche cosa in più, rinforzando il tono muscolare non solo del gamba e del ginocchio ma, in generale, di tutto il corpo. La cosa più importante per lui è tornare gradualmente in campo. A oggi però non riesco a immaginare di vederlo giocare a Wimbledon ma non posso dire che ciò sia impossibile". A dirlo è il capitano di Coppa Davis della Svizzera, Severin Luthi, che del campione elvetico è anche coach. La Nazionale elvetica è impegnata questo weekend nei preliminari di Coppa Davis contro il Libano ma chiaramente le attenzioni sono rivolte al "grande assente".