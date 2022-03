Wta Lione, Paolini e Trevisan puntano ai quarti

Entrambe tornano in campo in terra francese per cercare l'accesso tra le migliori otto del torneo

03 . 03 . 2022 10:06 2 min Wta LionePaoliniTrevisan

LIONE - Jasmine Paolini e Martina Trevisan tornano in campo oggi per il secondo turno dell"Open 6eme Sens Metropole de Lyon", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 239.477 euro che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sports de Gerland della città che sorge alla confluenza dei fiumi Rodano e Saona. La 26enne di Casltelnuovo di Garfagnana, n.48 WTA e quinta testa di serie, dopo essersi imposta in rimonta sulla rumena Irina Bara, n.114 del ranking, nonostante una prestazione tutt'altro che impeccabile, si gioca un posto tra le migliori otto con la tedesca Tamara Korpatsch, 167 del ranking, passata attraverso le qualificazioni. Sullo stesso argomento Wta Lione, Giorgi sconfitta all'esordio da Garcia Tennis L'avversario di Martina Trevisan La 28enne mancina di Firenze, n.92 WTA, vincitrice in due set nel derby tricolore contro Elisabetta Cocciaretto, n.232 WTA (in gara con il ranking protetto), trova invece dall'altra parte della rete la francese Caroline Garcia, n.74 WTA, che all'esordio ha eliminato Camila Giorgi, n.29 del ranking e prima favorita del seeding. Da non perdere Djokovic saluta il suo coach Parla il coach di Federer Tutte le news di Tennis

