Serena Williams denuncia il New York Times: ecco il perché

Serena Williams ha denunciato il New York Times per un errore commesso dal giornale americano in un articolo dove parlava di Serena Ventures, nuova società di venture capital fondata dalla leggenda del tennis che ha raccolto oltre 100 milioni di euro. Ma per illustrare il pezzo, il quotidiano ha utilizzato una foto della sorella maggiore di Serena, Venus Williams. Serena ha scritto questo su Twitter: "Non importa quanto lontano arriviamo, ci viene sempre ricordato che non è abbastanza".