Vajda parla dell'addio a Djokovic: "Ero contrario a Tokyo"

BRATISLAVA (Slovacchia) - Maria Vajda ha parlato al media slovacco sport.sk della clamorosa separazione da Nole Djokovic dopo ben 20 slam vinti insieme. L'allenatore slovacco ha spiegato chele difficoltà con Novak erano nate durante la scorsa estate soprattutto nel trittico Olimpiadi-Us Open dove il serbo perse in semifinale e finale: "Agli US Open aveva esaurito gran parte delle sue forze dopo la fatica fatta alle Olimpiadi. Non ero favorevole alla sua partecipazione ai Giochi, i tempi erano troppo ristretti, troppo poco per prepararsi a vincere a New York visto lo sforzo psicofisico enorme che lo attendeva. Ovviamente ho capito il suo obiettivo, dare alla Serbia un oro - aggiunge - Questo ci ha portato a una frizione. E poi è arrivata la questione della non vaccinazione, il fatto che non giocherà molti tornei da non vaccinato e che ha già una squadra potente con Goran Ivanisevic a suo fianco. Dopo aver valutato tutte le circostanze, abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la nostra collaborazione professionale".

Vajda: "Accordo raggiunto a Torino"



La notizia del divorzio della storica coppia è arrivata nelle ultime settimane ma era già stata siglata a dicembre 2021: “Abbiamo raggiunto un accordo ufficiale dopo le Atp Finals di Torino, anche se le cose si erano già guastate dopo la finale degli US Open contro Medvedev. Novak non è riuscito a vincere il suo 21esimo Slam e il Grande Slam nello stesso anno. Mi aveva promesso che sarebbe venuto a Bratislava per parlare con me e che in qualche modo avremmo finito tutto bene, ma ci sono stati momenti difficili e alla fine mi ha invitato a Torino dove abbiamo terminato il rapporto - aggiunge - Non era giusto che la decisione fosse comunicata nel corso dello scorso dicembre, piuttosto burrascoso, e con il suo viaggio sbagliato in Australia in seguito. Ma il giornalista Sasa Ozmo lo ha scoperto e pubblicato, quindi Novak non ha avuto altra scelta che rilasciare la nostra dichiarazione congiunta”.