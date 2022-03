Davis, Sinner batte Gombos: Italia avanti 1-0 sulla Slovacchia

BRATISLAVA (SLOVACCHIA) - Ottima partenza per l'Italia in Coppa Davis. Gli azzurri, grazie al successo di Jannik Sinner contro Gombos, si portano sull'1-0 contro la Slovacchia. Il numero undici dell'Atp ha vinto la gara in tre set con il risultato finale di 6-4, 4-6, 6-4. Una sfida equilibrata e combattuta. Sinner vince il primo set dopo aver strappato il servizio all'avversario nel quinto game. Nel secondo set l'azzurro porta subito a casa un break, ma subisce il ritorno dello slovacco che rimonta e vince (4-6). La gara si decide al terzo set: Sinner porta a casa il break decisivo al nono game e porta a casa il successo.