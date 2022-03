Serena Williams: "Il gesto di Zverev? Io sarei in prigione"

"Al momento devo concentrarmi su me stessa. Sono ancora una tennista professionista, mi alleno ancora. Mi guardo indietro e penso che lo faccio da ormai 30-32 anni, ma non mi sento arrivata. Dovrei avere quel record e ho avuto tante opportunità per conquistarlo, ma non mollo ancora". Serena Williams punta il primato di 24 Slam vinti di Margaret Court, è a 23 e può prendersi lo scettro. "Le domande sul record di Slam non mi danno fastidio, la pressione è un privilegio. Qual è l’alternativa al non ricevere domande sui record? Non averne l’opportunità. Preferisco che qualcuno mi chieda tutti i giorni del possibile record Slam che avere solo 3, 6, 10 o 15 titoli", ha aggiunto in un'intervista alla CNN.