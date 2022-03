Federer avverte: "Ritorno a Wimbledon? Serve ancora tempo"

LENZERHEIDE (Svizzera) - Il mondo del tennis dovrà avere ancora un po' di pazienza prima di rivedere in azione Roger Federer. Dopo le parole dell'allenatore è lo stesso ex numero uno del mondo, oggi a Lenzerheide per assistere al super-G femminile di Coppa del Mondo, a parlare all'emittente elvetica SRF in merito alle sue condizioni dopo il terzo intervento al ginocchio destro della scorsa estate: "Sto bene, ma ho camminato con le stampelle per due mesi e ho dovuto ricominciare tutto da capo. Ma era la cosa giusta, il ginocchio non stava andando bene dopo Wimbledon e non potevo andare avanti così. Ora posso pensare al ritorno ma servirà del tempo". Lo svizzero non si è sbilanciato sulla data del possibile ritorno: molto difficile rivederlo in azione sull'erba di Wimbledon (come dichairato giorni fa da Luthi), aumentano le possibilità per fine estate-inizio autunno e quindi, con molta probabilità, alla Rod Laver Cup o agli Us Open.