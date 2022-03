Tennis, Thiem salta anche i Masters 1000 di Indian Wells e Miami

MILANO - Slitta ancora il ritorno di Dominic Thiem . L'austriaco, assente da dieci mesi, ha annunciato che salterà anche i Masters 1000 di Indian Wells , in calendario dal 10 al 20 marzo , e al successivo appuntamento di Miami . Il rientro a questo punto potrebbe avvenire nel corso della stagione estiva, sulla terra rossa. L'ultimo incontro di Thiem risale al torneo di Mallorca della scorsa estate, quando si è procurato una lesione al polso.

Nel 2020 ha vinto in California

Capace nel 2020 di conquistare il suo primo titolo nei 1000 proprio in California battendo in finale Roger Federer, Thiem si mantiene ancora prudente sul suo ritorno in campo, che a questo punto potrebbe avvenire nel corso della stagione estiva sulla terra rossa, la sua superficie migliore.