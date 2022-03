Ranking Wta: Barty sempre al comando, Camila Giorgi 30ª

Giorgi 30esima

Per quel che riguarda le tenniste italiane, Camila Giorgi è sempre la leader ma perde una posizione ed è ora 30esima. Guadagna invece due posizioni Jasmine Paolini, che risale al numero 46; grazie agli ottavi nel Wta 250 di Lione guadagna sei gradini anche Martina Trevisan, 86esima. Primato personale, l'ennesimo di questi ultimi mesi, per Lucia Bronzetti: la 23enne riminese recupera un'altra posizione e questa settimana è al numero 101, vicinissima ad abbattere per la prima volta in carriera il muro delle top cento.