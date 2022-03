Qualificazioni Indian Wells: out subito Seppi, Fabbiano e Caruso

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Andrea Seppi, Thomas Fabbiano e Salvatore Caruso sono stati eliminati al match di debutto delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells (tornato alla sua collocazione originaria in calendario dopo l'annullamento causa pandemia nel 2020 e lo slittamento ad ottobre per lo stesso motivo nel 2021). Seppi si è arreso 6-2, 6-4 in un'ora e 36 minuti contro il kazako Mikhail Kukushkin (numero 154 del mondo), Fabbiano 6-3, 6-4 (90 minuti) contro l'australiano Thanasi Kokkinakis (numero 97 del mondo) mentre Caruso ha ceduto per 6-2, 6-2 in un'ora e 13 minuti contro un altro "Boomer", Aleksandar Vukic (numero 125 del mondo). Nella notte toccherà a Marco Cecchinato contro l'ucraino Illya Marchenko.