Tsitsipas shock: "A Torino ho pensato di smettere"

INDIAN WELLS - "Ho pensato di mollare tutto". Poche parole sono bastate a Stefanos Tsitsipas per stupire tutti nella conferenza stampa prima dell'esordio al Masters 100 di Indian Wells . Il greco in questi primi mesi del 2022 sta giocando senza più dolore al gomito e con crescenti energie positive. "Ho passato un periodo molto difficile, molto stressante: giocare a tennis non mi divertiva più - ha detto l'ellenico, numero 5 Atp - Il dolore era così forte e intenso che non riuscivo a godermi lo sport che amo di più al mondo".

Il greco è arrivato in semifinale agli Australian Open

Nonostante il suo chirurgo gli avesse consigliato di riprendere a giocare solo il prossimo aprile, Tsitsipas ha iniziato il 2022 con la terza semifinale negli ultimi quattro anni a Melbourne. Il ritorno anticipato per il primo Slam dell'anno, ha detto, "É stata la cosa migliore mi sia capitata in carriera. Non è stato normale, il medico mi aveva parlato di un rientro per la stagione sulla terra rossa. Non si aspettava di vedermi in campo a gennaio, e addirittura già per l'ATP Cup. E' stato come un miracolo".