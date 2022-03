Indian Wells, Fognini supera il record di Panatta

La vittoria di Fabio Fognini all'esordio di Indian Wells, ottenuta contro Pablo Andujar, n.69 del ranking mondiale, ha portato l'azzurro a ben 392 vittorie in carriera. Grazie a questo successo, Fognini ha superato l'icona del tennis Adriano Panatta (391 successi in carriera), diventando così l'azzurro più vincente di sempre. Al termine del match, il n. 36 del ranking mondiale ha commentato: "Voglio ringraziare tutti voi fan. Oggi è un giorno speciale, siamo entrati nella storia. Essere comparato a idoli che vedevo da piccolo in televisione fa enormemente piacere. Davvero grazie, continuate a seguirmi, io ce la metterò tutta". Lo storico record è stato celebrato anche sui suoi profili social: "392! È una lunga storia... e non è ancora finita" scrive tramite un post su Twitter, accompagnando la frase con due cuori con i colori della bandiera dell'Ucraina e con l'hashtag #nowar. Al secondo turno di Indian Wells Fognini affronterà il georgiano Basilashvili, nel mirino la vittoria numero 393, con l'obiettivo di arrivare al più presto a quota 400.