L'ucraina Kostyuk si sfoga: "Disgustata dal comportamento dei tennisti russi"

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Dopo la vittoria al torneo di Indian Wells sulla belga di origini ucraine Maryna Zanevska, Marta Kostyuk ha criticato aspramente il comportamento dei tennisti russi dopo l'invasione dell'Ucraina. Queste le dure parole della numero 54 al mondo che ha attaccato: "Nessuno mi ha detto che si rammarica per quello che il loro Paese sta facendo al mio, né si sono scusati con me o con altri tennisti ucraini. Non mi spiego perché i russi si comportino così. Mi disgusta andare in campo e vedere che il loro unico problema in questo momento è non riuscire trasferire denaro: la cosa scandalosa è che ne parlano". "Vado a letto senza sapere se, al mio risveglio, avrò ancora una famiglia - aggiunge Kostyuk - Poi, ci si abitua alla situazione, capisci cosa sta succedendo, la tattica dei russi. All'inizio mi sono sentita in colpa per non essere a casa. C'è tutta la mia famiglia, tranne me. Mi sentivo in colpa a giocare a tennis, perché il cielo sopra di me era azzurro e calmo. Tutti combattono come possono. Il mio lavoro è giocare a tennis. È così che posso aiutare. Non mi sono mai sentita così vicino al mio Paese e al popolo ucraino come oggi. Siamo una grande famiglia".