Indian Wells, Murray nella storia: 700ª vittoria in carriera

INDIAN WELLS (USA) - Una pagina di storia quella scritta a Indian Wells da Andy Murray, che raggiunge i tre 'colossi' del tennis mondiale in un esclusivo club. Superando in tre set il giapponese Taro Daniel (1-6, 6-2, 6-4) nel primo turno del Masters 1000 statunitense il 34enne scozzese ex numero uno del mondo (ora 88° nel ranking Atp) ha infatti conquistato la vittoria numero 700 in carriera. Un'impresa riuscita prima solo a Roger Federer (1.251), Rafael Nadal (1.043) e Novak Djokovic (991).