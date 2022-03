Indian Wells, Musetti eliminato da Opelka. Fognini si ritira

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Per la terza volta in carriera Reilly Opelka batte Lorenzo Musetti, questa volta al 2° turno del Masters 1000 degli Indian Wells. Il gigante americano si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4 in 67'. Primo set dominato dal numero 17 del mondo in 26' con anche due break, nella seconda frazione Misetti ha resistito fino al 2-2 prima di cedere la battuta. Opelka ha chiuso il match con 9 ace e l'81% di punti vinti con la prima di servizio.