Indian Wells: Berrettini al terzo turno, ma che sofferenza contro Rune!

INDIAN WELLS (STATI UNITI D'AMERICA) - Nella notte italiana Matteo Berrettini ha fatto il suo debutto a Indian Wells al "BNP Paribas Open", primo Masters 1000 stagionale (combined con il secondo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari che si sta disputando sul cemento californiano, tornato alla collocazione originaria in calendario dopo l'annullamento causa pandemia nel 2020 e lo slittamento ad ottobre per lo stesso motivo nel 2021. Il 25enne romano, al rientro dopo il problema agli addominali accusato ad Acapulco, ha avuto la meglio sul danese Holger Rune in un match piuttosto complicato. L'azzurro, numero 6 del ranking mondiale e del seeding, si è imposto con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 sul Next Gen numero 86 ATP proveniente dalle qualificazioni e vola così al terzo turno.

Berrettini: "Non mi sentivo a mio agio"

Berrettini è stato chiaro al termine della sfida: "Partita dura, come mi aspettavo, contro un avversario in crescita, e ogni volta che lo vedo è migliorato. Sono riuscito a gestire i suoi colpi anche se non mi sentivo del tutto a mio agio sul campo e per questo sono contento per questo successo, nel primo match dopo lo stop ad Acapulco. Mi piace giocare qui, ma siccome non ho partecipato tante volte a questo torneo ho bisogno di tempo per trovare i giusti riferimenti". Ora Berrettini affronterà martedì il sudafricano Lloyd Harris, numero 32 del ranking e 30ª testa di serie, per conquistare un posto negli ottavi di finale. A Berrettini l'unico precedente, nel 2020 al secondo turno del Roland Garros.