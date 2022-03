Davis, Serbia al posto della Russia. Nella Billie Jean King Cup tocca all'Australia

TORINO - Detentrice del titolo ma esclusa dalle competizioni a squadre a causa della guerra in Ucraina, la Russia dovrà lasciare il posto alla Serbia nella fase finale della Coppa Davis in programma a settembre. Ad annunciarlo l'International Tennis Federation (ITF), spiegando di aver scelto "la squadra più classificata delle semifinaliste del 2021" che aveva già ricevuto un invito a integrare direttamente questa fase finale senza passare per le qualificazioni, sottolinea l'ITF. Nella Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), la Russia, anch'essa campione in carica, sarà invece sostituita dall'Australia, scelta per gli stessi motivi della Serbia. Come la Russia e per gli stessi motivi, la Bielorussia viene sostituita nelle classifiche di Coppa Davis e Billie Jean King Cup: il Belgio, che ha dovuto affrontare nel turno di qualificazione della competizione femminile, passa automaticamente alla fase finale, mentre nella competizione maschile, è il Messico ad approfittare dell'espulsione dell'avversario per scalare senza giocare nel World Group 1.