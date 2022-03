Indian Wells, Sinner avanti. Medvedev ko, Djokovic torna in vetta

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Jannik Sinner conquista un posto negli ottavi di finale del "BNP Paribas Open", primo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari, che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del ranking e del seeding, nella notte italiana ha sconfitto per 7-6(5), 3-6, 6-4 , dopo oltre due ore e mezza di lotta, il francese Benjamin Bonzi , numero 62 Atp, che nel turno precedente aveva eliminato l'altro azzurro Lorenzo Sonego. Nel primo set, sul 5-4 per il transalpino, l'azzurro ha chiesto un medical time out durante il quale gli sono state misurate le pulsazioni. Alla ripresa del match Sinner è sembrato soffrire problemi di stomaco. Agli ottavi di finale il tennista italiano affronterà l’australiano Nick Kyrgios , numero 132 del mondo, in gara grazie a una wild card, che ha superato (6-4, 6-4) il norvegese Casper Ruud, numero 8 del ranking e del seeding. Oggi impegno di terzo turno anche per Matteo Berrettini , numero 6 del mondo, al rientro dopo il problema agli addominali accusato ad Acapulco. Dopo essersi imposto in tre set sul danese Holger Rune, il 25enne romano si gioca un posto negli ottavi con il sudafricano Lloyd Harris , numero 32 del mondo.

Medvedev a casa, Djokovic torna numero 1 al mondo

Eliminato al terzo turno dal francese Gael Monfils, il russo Danil Medvedev si appresta a lasciare il primo posto del tennis mondiale, conquistato tre settimane fa. Al numero 1 tornerà il serbo Novak Djokovic, assente al torneo negli Stati Uniti perché non in regola con la vaccinazione anti Covid-19. "Avevo la motivazione giusta, ma non ho giocato il mio miglior tennis. So che perderò il numero 1, ma ho il Masters 1000 di Miami per cercare di riprenderlo", ha detto al termine del match Medvedev, che avrebbe dovuto raggiungere almeno i quarti di finale a Indian Wells per restare in testa alla classifica Atp davanti a Djokovic. Contro Monfils (numero 26 al mondo), il russo ha iniziato bene, per poi cedere dal punto di vista nervoso (ha anche distrutto una racchetta lanciandola a terra): 4-6, 6-3, 6-1 il punteggio finale a favore del francese. Prosegue invece la corsa dello spagnolo Rafael Nadal, che ha superato il britannico Daniel Evans (7-5, 6-3), approdando agli ottavi di finale.