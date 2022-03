Indian Wells, dramma Azarenka: piange in campo e poi sparisce dai social

ROMA - Un dramma quello che è successo oggi, durante gli Indian Wells , alla tennista bielorussa Viktoria Azarenka , che in passato è stata anche numero uno al mondo . Prima, durante il match poi perso contro la kazaka Elena Rybakina , è scoppiata a piangere improvvisamente. Poi ha lasciato i social network . All'inizio del torneo si era detta " annichilita " dalle vittime della guerra scoppiata in Ucraina .

Come i russi, anche lei deve gareggiare senza bandiera ne segni di nazionalità . La Azarenka ha perso la partita 6-3 6-4 , venendo quindi eliminata al terzo turno, ma il suo match contro la Rybakina verrà ricordato per il pianto improvviso nel mezzo della partita, che l'ha costretta a fermarsi per diversi attimi, prima di riprendere, perdere ed uscire dal campo tra gli applausi del pubblico.

In serata ha disattivato Instagram e Twitter

"Ha bisogno di aiuto", ha detto il giudice sceso dalla sua sedia quando sul 2-2 la bielorussa si è piegata su se stessa, singhiozzando e nascondendo le lacrime. "Mi dispiace", ha ripetuto tre volte Azarenka. Anche la rivale kazaka si è avvicinata per capire cosa stesse succedendo ("non è normale, non mi è mai capitato ma assicura che sta bene", la risposta del giudice), poi l'incontro e' ripreso. In serata, è sparita dai social: ha disattivato i suoi profili di Instagram e Twitter.